Ершов Логгин Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1839
Дата смерти28.04.1881
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1839
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1862
Дочь: Милованова (Ершова) Анна Логгиновна
Мать ребёнка: Ершова (Ершова) Агафья Яковлевна
Рождение ребёнка
20.09.1865
Дочь: (Ершова) Фекла Логгиновна
Мать ребёнка: Ершова (Ершова) Агафья Яковлевна
Смерть
28.04.1881
Похороны
30.04.1881