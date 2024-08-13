Ершов Логгин Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕршов Логгин Тимофеевич

Ершов Логгин Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1839

Дата смерти

28.04.1881

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1839

Отец: Ершов Тимофей Васильевич

Мать: Ершова (Ершова) Матрена Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1862

Дочь: Милованова (Ершова) Анна Логгиновна

Мать ребёнка: Ершова (Ершова) Агафья Яковлевна

Рождение ребёнка
20.09.1865

Дочь: (Ершова) Фекла Логгиновна

Мать ребёнка: Ершова (Ершова) Агафья Яковлевна

Смерть
28.04.1881
Похороны
30.04.1881

Мы используем куки для улучшения работы сайта.