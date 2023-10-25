Лакиза (Легчило) Хадосья Федосья Артёмовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.07.1924
Отец ребёнка: Лакиза Василий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лакизо Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лакиза Василий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лакиза Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Лакиза Василий Федорович
Смерть
Неизвестно