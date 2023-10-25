Лакиза (Легчило) Хадосья Федосья Артёмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛакиза (Легчило) Хадосья Федосья Артёмовна

Лакиза (Легчило) Хадосья Федосья Артёмовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ал
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1924

Сын: Лакиза Илья Васильевич

Отец ребёнка: Лакиза Василий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лакизо Мария Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лакиза Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Лакиза Василий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лакиза Василий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лакиза Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Лакиза Василий Федорович

Смерть
Неизвестно
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