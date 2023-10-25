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Лакиза Василий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ал
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лакизо Фёдор Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1924

Сын: Лакиза Илья Васильевич

Мать ребёнка: Лакиза Хадосья Федосья Артёмовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лакиза Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Лакиза Хадосья Федосья Артёмовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лакиза Хадосья Федосья Артёмовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лакиза Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Лакиза Хадосья Федосья Артёмовна

Смерть
Неизвестно
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