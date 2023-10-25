Лакиза Василий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лакизо Фёдор Михайлович
Рождение ребёнка
05.07.1924
Мать ребёнка: Лакиза Хадосья Федосья Артёмовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лакиза Хадосья Федосья Артёмовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лакиза Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Лакиза Хадосья Федосья Артёмовна
Смерть
Неизвестно