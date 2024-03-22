Котова (Царева) Александра Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Бракосочетание
28.01.1904
Рождение ребёнка
02.03.1907
Сын: Котов Федор Кузьмич
Отец ребёнка: Котов Косьма Иванович
Рождение ребёнка
30.11.1908
Отец ребёнка: Котов Косьма Иванович
Рождение ребёнка
28.05.1913
Сын: Котов Федор Кузьмич
Отец ребёнка: Котов Косьма Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно