Котова (Царева) Александра Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова (Царева) Александра Афанасьевна

Место рождения

Ладыгино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Ладыгино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
28.01.1904

Муж: Котов Косьма Иванович

Рождение ребёнка
02.03.1907

Сын: Котов Федор Кузьмич

Отец ребёнка: Котов Косьма Иванович

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
30.11.1908

Сын: Котов Николай Кузьмич

Отец ребёнка: Котов Косьма Иванович

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
28.05.1913

Сын: Котов Федор Кузьмич

Отец ребёнка: Котов Косьма Иванович

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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