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Котов Косьма Иванович

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Место рождения

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Котов Иоанн Никифоров

Мать: не указана

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
28.01.1904

Жена: Котова Александра Афанасьевна

Рождение ребёнка
02.03.1907

Сын: Котов Федор Кузьмич

Мать ребёнка: Котова Александра Афанасьевна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
30.11.1908

Сын: Котов Николай Кузьмич

Мать ребёнка: Котова Александра Афанасьевна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
28.05.1913

Сын: Котов Федор Кузьмич

Мать ребёнка: Котова Александра Афанасьевна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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