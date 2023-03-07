Котов Косьма Иванович
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Котов Иоанн Никифоров
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1904
Рождение ребёнка
02.03.1907
Сын: Котов Федор Кузьмич
Мать ребёнка: Котова Александра Афанасьевна
Рождение ребёнка
30.11.1908
Мать ребёнка: Котова Александра Афанасьевна
Рождение ребёнка
28.05.1913
Сын: Котов Федор Кузьмич
Мать ребёнка: Котова Александра Афанасьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно