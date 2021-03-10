Гайдамачук Эмма Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1937
Дата смерти10.03.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1964
Дочь: Никитина Марина Ивановна
Отец ребёнка: Оноприенко Иван
Новотроицк, город Новотроицк, Оренбургская область
Смерть
10.03.2021
Горячий Ключ, город Горячий Ключ, Краснодарский край