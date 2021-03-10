Гайдамачук Эмма Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайдамачук Эмма Родионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1937

Дата смерти

10.03.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1964

Дочь: Никитина Марина Ивановна

Отец ребёнка: Оноприенко Иван

Новотроицк, город Новотроицк, Оренбургская область
Смерть
10.03.2021
Горячий Ключ, город Горячий Ключ, Краснодарский край
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