Грахова Лукерья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрахова Лукерья Андреевна

Грахова Лукерья Андреевна

Место рождения

Колосовка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1781 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Андрей

Мать: не указана

Колосовка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
02.02.1800

Муж: Грахов Гаврила Тимофеевич

Хлыстово, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 09.02.1819

Сын: Грахов Алексей Гаврилович

Отец ребёнка: Грахов Гаврила Тимофеевич

В 1819 году в МК имя матери не писалось
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.