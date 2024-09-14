Грахова Лукерья Андреевна
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1800
Хлыстово, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 09.02.1819
Сын: Грахов Алексей Гаврилович
Отец ребёнка: Грахов Гаврила Тимофеевич
В 1819 году в МК имя матери не писалось
Смерть
Неизвестно