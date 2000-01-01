Чёрный Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1709 по 1809
Дата смертиС 1775 по 1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1709 по 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1744 по 1854
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1774 и 1824
Сын: Чёрный Галактион Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
С 1775 по 1825
Сын: Чёрный Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
С 1775 по 1909
Рождение ребёнка
Около 1799
Мать ребёнка: не указана