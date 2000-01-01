Чёрный Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чёрный Григорий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1709 по 1809

Дата смерти

С 1775 по 1909

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1709 по 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1744 по 1854

Сын: Чёрный Фёдор Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1774 и 1824

Сын: Чёрный Галактион Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
С 1775 по 1825

Сын: Чёрный Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
С 1775 по 1909
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Чёрный Влас Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

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