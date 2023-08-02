Андросов / Андрусов / Сергей Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андросов / Андрусов / Сергей Прокофьевич

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Андросов / Андрусов / Прокофий Андрусов //

Мать: ?

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Андросов / Андрусов / Демид Сергеевич

Мать ребёнка: ?

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Андросов / Андрусов / Степан Сергеевич

Мать ребёнка: ?

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Матрона Сергеевна

Мать ребёнка: ?

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Акилина Сергеевна

Мать ребёнка: ?

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1820
Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

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