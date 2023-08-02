Андросов / Андрусов / Сергей Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Андросов / Андрусов / Прокофий Андрусов //
Мать: ?
Рождение ребёнка
1787
Сын: Андросов / Андрусов / Демид Сергеевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1789
Сын: Андросов / Андрусов / Степан Сергеевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Матрона Сергеевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Акилина Сергеевна
Мать ребёнка: ?
Смерть
1820