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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Андросов / Андрусов / Демид Сергеевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Сергей Прокофьевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Андросов / Андрусов / Степан Сергеевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Сергей Прокофьевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Матрона Сергеевна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Сергей Прокофьевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Акилина Сергеевна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Сергей Прокофьевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область