Астафьева Аграфена Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1893
Дата смерти13.01.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимофеева (Астафьева) Лидия Кузьминична
Отец ребёнка: Астафьев Кузьма Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гурьева (Астафьева) Евдокия Кузьминична
Отец ребёнка: Астафьев Кузьма Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гущина (Астафьева) Валентина Кузьминична
Отец ребёнка: Астафьев Кузьма Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Астафьев Александр Кузьмич
Отец ребёнка: Астафьев Кузьма Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Астафьев Кузьма Никитович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Булыгина (Астафьева) Надежда Кузьминична
Отец ребёнка: Астафьев Кузьма Никитович
Рождение ребёнка
28.03.1935
Дочь: Гуськова (Астафьева) Зинаида Кузьминична
Отец ребёнка: Астафьев Кузьма Никитович
Рождение ребёнка
10.04.1938
Отец ребёнка: Астафьев Кузьма Никитович
Смерть
13.01.1975
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)