Астафьева Аграфена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьева Аграфена Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

13.01.1975

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимофеева (Астафьева) Лидия Кузьминична

Отец ребёнка: Астафьев Кузьма Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гурьева (Астафьева) Евдокия Кузьминична

Отец ребёнка: Астафьев Кузьма Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гущина (Астафьева) Валентина Кузьминична

Отец ребёнка: Астафьев Кузьма Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астафьев Александр Кузьмич

Отец ребёнка: Астафьев Кузьма Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астафьев Кузьма Никитович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Астафьев Михаил Кузьмич

Отец ребёнка: Астафьев Кузьма Никитович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Булыгина (Астафьева) Надежда Кузьминична

Отец ребёнка: Астафьев Кузьма Никитович

Рождение ребёнка
28.03.1935

Дочь: Гуськова (Астафьева) Зинаида Кузьминична

Отец ребёнка: Астафьев Кузьма Никитович

Рождение ребёнка
10.04.1938

Сын: Астафьев Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Астафьев Кузьма Никитович

Смерть
13.01.1975
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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