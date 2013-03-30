Корзинов Вячеслав Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1933
Дата смерти30.03.2013
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1933
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корзинова Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корзинова Лидия
Рождение ребёнка
1956
Дочь: (Корзинова) Ольга Вячеславовна
Мать ребёнка: Корзинова Лидия
Смерть
30.03.2013
Москва, город федерального значения Москва