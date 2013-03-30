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Корзинов Вячеслав Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1933

Дата смерти

30.03.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1933

Отец: Корзинов Пётр Сергеевич?

Мать: Корзинова (Моховская) Татьяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корзинова Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корзинова Лидия

Рождение ребёнка
1956

Дочь: (Корзинова) Ольга Вячеславовна

Мать ребёнка: Корзинова Лидия

Смерть
30.03.2013
Москва, город федерального значения Москва

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