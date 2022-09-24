Freund (Triller) Elisabeth
Место рождения
Дата рождения02.12.1925
Дата смерти24.09.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1925
Отец: Triller Karl
Мать: Triller Lydia
Рождение ребёнка
24.08.1947
Дочь: Quandt Alma
Отец ребёнка: Freund Albert
Рождение ребёнка
14.08.1950
Дочь: Ida
Отец ребёнка: Freund Albert
Рождение ребёнка
12.03.1953
Сын: Freund Konstantin
Отец ребёнка: Freund Albert
Рождение ребёнка
28.06.1957
Сын: Freund Oskar
Отец ребёнка: Freund Albert
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Freund Albert
Смерть
24.09.2022
Kassel