Freund (Triller) Elisabeth — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Freund (Triller) Elisabeth

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Место рождения

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

02.12.1925

Дата смерти

24.09.2022

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

1947 г.р.
1950 г.р.
1953 г.р.
1957 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1925

Отец: Triller Karl

Мать: Triller Lydia

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
24.08.1947

Дочь: Quandt Alma

Отец ребёнка: Freund Albert

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
14.08.1950

Дочь: Ida

Отец ребёнка: Freund Albert

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
12.03.1953

Сын: Freund Konstantin

Отец ребёнка: Freund Albert

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
28.06.1957

Сын: Freund Oskar

Отец ребёнка: Freund Albert

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Freund Albert

Смерть
24.09.2022
Kassel
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