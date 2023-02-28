Triller (Naumann) Lydia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Triller (Naumann) Lydia

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Место рождения

Чкалово, Ершовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

1932

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Чкалово, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
02.12.1925

Дочь: Freund Elisabeth

Отец ребёнка: Triller Karl

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
1932
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Причина смерти: Krankheit | Старая Тихоновка
Похороны
Неизвестно
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Старая Тихоновка
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