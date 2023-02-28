Triller (Naumann) Lydia
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1925
Дочь: Freund Elisabeth
Отец ребёнка: Triller Karl
Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
1932
Причина смерти: Krankheit | Старая Тихоновка
Похороны
Неизвестно
Старая Тихоновка