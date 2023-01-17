Орлова Аграфина Лаврентева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Наталия Акиловна
Отец ребёнка: Орлов Акил Григорьевич
Рождение ребёнка
22.03.1854 ст.
Сын: Орлов Марк Акилович
Отец ребёнка: Орлов Акил Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мокрецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858