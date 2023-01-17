Орлова Аграфина Лаврентева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова Аграфина Лаврентева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Наталия Акиловна

Отец ребёнка: Орлов Акил Григорьевич

Рождение ребёнка
22.03.1854 ст.

Сын: Орлов Марк Акилович

Отец ребёнка: Орлов Акил Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Акил Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Мокрецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858
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