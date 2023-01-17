Орлов Акил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Акил Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Орлов Григорий Семёнович

Мать: Орлова Настасья Филатова

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Наталия Акиловна

Мать ребёнка: Орлова Аграфина Лаврентева

Рождение ребёнка
22.03.1854 ст.

Сын: Орлов Марк Акилович

Мать ребёнка: Орлова Аграфина Лаврентева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Аграфина Лаврентева

Место жительства
Неизвестно
Мокрецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858
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