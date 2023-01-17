Орлов Акил Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Орлов Григорий Семёнович
Мать: Орлова Настасья Филатова
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Наталия Акиловна
Мать ребёнка: Орлова Аграфина Лаврентева
Рождение ребёнка
22.03.1854 ст.
Сын: Орлов Марк Акилович
Мать ребёнка: Орлова Аграфина Лаврентева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мокрецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858