Туровская Надежда Александровна
Место рожденияСело Туровка, Никифоровский район,Мичуринская область
Дата рождения05.07.1937
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1937
Село Туровка, Никифоровский район,Мичуринская область
Рождение ребёнка
26.10.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вагнер Андрей Яковлевич
Карагандинская область город Сарань, Казахстан