Туровская Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туровская Надежда Александровна

Место рождения

Село Туровка, Никифоровский район,Мичуринская область

Дата рождения

05.07.1937

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1937

Отец: Туровский Александр Захарович

Мать: Туровская Анна Осиповна

Село Туровка, Никифоровский район,Мичуринская область
Рождение ребёнка
26.10.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вагнер Андрей Яковлевич

Карагандинская область город Сарань, Казахстан
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