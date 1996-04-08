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Вагнер Андрей Яковлевич

Место рождения

Нальчик,Кабардино Балкария

Дата рождения

27.11.1937

Дата смерти

08.04.1996

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1937

Отец: Вагнер Яков Яковлевич

Мать: Вагнер-Штарк Мария Александровна

Нальчик,Кабардино Балкария
Рождение ребёнка
26.10.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Туровская Надежда Александровна

Карагандинская область город Сарань, Казахстан
Смерть
08.04.1996
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