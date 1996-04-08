Вагнер Андрей Яковлевич
Место рожденияНальчик,Кабардино Балкария
Дата рождения27.11.1937
Дата смерти08.04.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1937
Нальчик,Кабардино Балкария
Рождение ребёнка
26.10.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Туровская Надежда Александровна
Карагандинская область город Сарань, Казахстан
Смерть
08.04.1996