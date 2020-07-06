Еськова (Кряквина) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еськова (Кряквина) Людмила Николаевна

Место рождения

Херсон

Дата рождения

12.07.1945

Дата смерти

06.07.2020

Пол

Женский

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1968

Дочь: Чернова (Еськова) Оксана Михайловна

Отец ребёнка: Еськов Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1974

Дочь: Чекмарева (Еськова) Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Еськов Михаил Григорьевич

Смерть
06.07.2020

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