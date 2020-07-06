Еськова (Кряквина) Людмила Николаевна
Место рождения
Дата рождения12.07.1945
Дата смерти06.07.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1968
Дочь: Чернова (Еськова) Оксана Михайловна
Отец ребёнка: Еськов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1974
Дочь: Чекмарева (Еськова) Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Еськов Михаил Григорьевич
Смерть
06.07.2020