Еськов Михаил Григорьевич
Место рожденияОчаков, Одесской области
Дата рождения27.11.1942
Дата смерти15.06.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1968
Дочь: Чернова (Еськова) Оксана Михайловна
Мать ребёнка: Еськова (Кряквина) Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
1974
Дочь: Чекмарева (Еськова) Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Еськова (Кряквина) Людмила Николаевна
Смерть
15.06.2021