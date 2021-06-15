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Еськов Михаил Григорьевич

Место рождения

Очаков, Одесской области

Дата рождения

27.11.1942

Дата смерти

15.06.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1968

Дочь: Чернова (Еськова) Оксана Михайловна

Мать ребёнка: Еськова (Кряквина) Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
1974

Дочь: Чекмарева (Еськова) Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Еськова (Кряквина) Людмила Николаевна

Смерть
15.06.2021

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