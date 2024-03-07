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Колеганова Анастасия Андреевна

Место рождения

с.Ташелка Самарской губернии

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Андрей

Мать: не указана

с.Ташелка Самарской губернии
Бракосочетание
23.01.1859

Муж: Колеганов Григорий Леонтьевич

дер.Дворяновка Самарской губернии
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Колеганов Григорий Леонтьевич

дер.Дворяновка Самарской губернии
Рождение ребёнка
01.07.1860

Сын: Колеганов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Колеганов Григорий Леонтьевич

дер.Дворяновка Самарской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колеганов Поликарп Григорьевич

Отец ребёнка: Колеганов Григорий Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колеганов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Колеганов Григорий Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
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