Колеганова Анастасия Андреевна
Место рожденияс.Ташелка Самарской губернии
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Андрей
с.Ташелка Самарской губернии
Бракосочетание
23.01.1859
дер.Дворяновка Самарской губернии
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Колеганов Григорий Леонтьевич
дер.Дворяновка Самарской губернии
Рождение ребёнка
01.07.1860
Сын: Колеганов Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Колеганов Григорий Леонтьевич
дер.Дворяновка Самарской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колеганов Поликарп Григорьевич
Отец ребёнка: Колеганов Григорий Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колеганов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Колеганов Григорий Леонтьевич
Смерть
Неизвестно