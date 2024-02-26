Зубченко (Медлинова) Ольга I
Место рожденияУКРАИНА Г ДЗЕРЖИНСК
Дата рождения02.04.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1962
Отец: Медлинов Виктор Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
09.08.1980
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.01.1981
Дочь: (Зубченко) Алина
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.01.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.08.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности