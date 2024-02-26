Зубченко (Медлинова) Ольга I — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубченко (Медлинова) Ольга I

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Место рождения

УКРАИНА Г ДЗЕРЖИНСК

Дата рождения

02.04.1962

Пол

Женский

Отец

1936 г.р.

Мать

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Муж

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Дети

1981 г.р.
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Добавил:

ЗИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1962

Отец: Медлинов Виктор Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
09.08.1980

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.01.1981

Дочь: (Зубченко) Алина

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.01.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.08.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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