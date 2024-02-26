Медлинова (Ломакина) Тамара
женский, родилась Неизвестно, УКРАИНА Г ДЗЕРЖИНСК
ОтецЛомакин Петр 1 Дед15.12.1915 г.р.
МатьЛомакина (Фролова) Татьяна27.11.1921 г.р.
Дети
Зубченко (Медлинова) Ольга Викторовна02.04.1962 г.р.
Степанова (Медлинова) СветланаОколо 1966 г.р.
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ломакин Петр 1 Дед
УКРАИНА Г ДЗЕРЖИНСК
Рождение ребёнка
02.04.1962
Дочь: Зубченко (Медлинова) Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Медлинов Виктор Иванович
УКРАИНА Г ДЗЕРЖИНСК
Рождение ребёнка
Около 1966
Дочь: Степанова (Медлинова) Светлана
Отец ребёнка: Медлинов Виктор Иванович
УКРАИНА Г ДЗЕРЖИНСК