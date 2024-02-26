Медлинова (Ломакина) Тамара Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Медлинова (Ломакина) Тамара

Автор
ЗИ
Иванович З.

женский, родилась Неизвестно, УКРАИНА Г ДЗЕРЖИНСК

Отец
Ломакин Петр 1 Дед15.12.1915 г.р.
Мать
Ломакина (Фролова) Татьяна27.11.1921 г.р.
Дети
Зубченко (Медлинова) Ольга Викторовна02.04.1962 г.р.
Степанова (Медлинова) СветланаОколо 1966 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ломакин Петр 1 Дед

Мать: Ломакина (Фролова) Татьяна

УКРАИНА Г ДЗЕРЖИНСК

Рождение ребёнка
02.04.1962

Дочь: Зубченко (Медлинова) Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Медлинов Виктор Иванович

УКРАИНА Г ДЗЕРЖИНСК

Рождение ребёнка
Около 1966

Дочь: Степанова (Медлинова) Светлана

Отец ребёнка: Медлинов Виктор Иванович

УКРАИНА Г ДЗЕРЖИНСК

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