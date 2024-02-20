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Куйчик Николай Арестович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1886

Отец: Куйчик Арест

Мать: не указана

Вычислено по метрике брака, в январе 1907 г ему 20 лет.
Бракосочетание
28.01.1907 ст.

Жена: Куйчик (Костюкевич) Анна Степановна

Благовещенка, Тарский округ, Сибирский край
Есть метрика брака, по ней у обоих первый брак, ему 20 л, ей 17 лет. Поручители по жениху Павел Арестович Куйчик и и Данил Михайлович Шестак, по невесте крестьяне д. Неждановки Захарий Дмитриевич Мозо... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1908 ст.

Дочь: Куйчик Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Куйчик (Костюкевич) Анна Степановна

Благовещенка, Тарский округ, Сибирский край
Есть метрика рождения, по ней крещена 03.03.1908, восприемники крестьянин д. Неждановки Василий Степанов Костюкевич и Мария Арестовна Шестак.
Смерть
Неизвестно

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