Куйчик Николай Арестович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1886
Отец: Куйчик Арест
Мать: не указана
Вычислено по метрике брака, в январе 1907 г ему 20 лет.
Бракосочетание
28.01.1907 ст.
Есть метрика брака, по ней у обоих первый брак, ему 20 л, ей 17 лет. Поручители по жениху Павел Арестович Куйчик и и Данил Михайлович Шестак, по невесте крестьяне д. Неждановки Захарий Дмитриевич Мозо... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1908 ст.
Дочь: Куйчик Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Куйчик (Костюкевич) Анна Степановна
Есть метрика рождения, по ней крещена 03.03.1908, восприемники крестьянин д. Неждановки Василий Степанов Костюкевич и Мария Арестовна Шестак.
Смерть
Неизвестно