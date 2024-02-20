Куйчик (Костюкевич) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куйчик (Костюкевич) Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1886 г.р.

Дети

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1907 ст.

Муж: Куйчик Николай Арестович

Благовещенка, Тарский округ, Сибирский край
Есть метрика брака, по ней у обоих первый брак, ему 20 л, ей 17 лет. Поручители по жениху Павел Арестович Куйчик и и Данил Михайлович Шестак, по невесте крестьяне д. Неждановки Захарий Дмитриевич Мозо... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1908 ст.

Дочь: Куйчик Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Куйчик Николай Арестович

Благовещенка, Тарский округ, Сибирский край
Есть метрика рождения, по ней крещена 03.03.1908, восприемники крестьянин д. Неждановки Василий Степанов Костюкевич и Мария Арестовна Шестак.
Смерть
Неизвестно

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