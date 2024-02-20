Куйчик (Костюкевич) Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1907 ст.
Есть метрика брака, по ней у обоих первый брак, ему 20 л, ей 17 лет. Поручители по жениху Павел Арестович Куйчик и и Данил Михайлович Шестак, по невесте крестьяне д. Неждановки Захарий Дмитриевич Мозо... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1908 ст.
Дочь: Куйчик Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Куйчик Николай Арестович
Есть метрика рождения, по ней крещена 03.03.1908, восприемники крестьянин д. Неждановки Василий Степанов Костюкевич и Мария Арестовна Шестак.
Смерть
Неизвестно