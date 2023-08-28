Рублева (Рублева) Ксения Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рублева (Рублева) Ксения Васильева

Место рождения

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Рублев Василий Минаев

Мать: не указана

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
27.10.1889

Муж: Рублев Поликарп Прохоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
06.11.1908

Дочь: (Рублева) Екатерина Карпова

Отец ребёнка: Рублев Поликарп Прохоров

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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