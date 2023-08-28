Рублева (Рублева) Ксения Васильева
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Рублев Василий Минаев
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1889
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
06.11.1908
Дочь: (Рублева) Екатерина Карпова
Отец ребёнка: Рублев Поликарп Прохоров
Смерть
Неизвестно