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Рублев Поликарп Прохоров

Место рождения

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1871 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
27.10.1889

Жена: Рублева (Рублева) Ксения Васильева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
06.11.1908

Дочь: (Рублева) Екатерина Карпова

Мать ребёнка: Рублева (Рублева) Ксения Васильева

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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