Киселева (Перепелкина) Анастасия Ивановна Около 1838 — найти родственников по фамилии на Familio
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Киселева (Перепелкина) Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Перепелкин Иван Кондратьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1857

Муж: Киселев Павел Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.08.1857

Сын: Киселев Михаил Павлович

Отец ребёнка: Киселев Павел Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.01.1860

Сын: Перепелкин Иван Павлович

Отец ребёнка: Киселев Павел Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.07.1862

Дочь: Киселева (Киселева) Акилина Павловна

Отец ребёнка: Киселев Павел Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.10.1864

Дочь: Киселева (Киселева) Параскева Павловна

Отец ребёнка: Киселев Павел Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.09.1866

Дочь: Киселева (Киселева) Анна Павловна

Отец ребёнка: Киселев Павел Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.04.1871

Сын: Киселев Марк Павлович

Отец ребёнка: Киселев Павел Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.11.1873

Сын: Киселев Филипп Павлович

Отец ребёнка: Киселев Павел Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.09.1876

Дочь: Киселева (Киселева) Минодора Павловна

Отец ребёнка: Киселев Павел Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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