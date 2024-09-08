Киселева (Перепелкина) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1838
Отец: Перепелкин Иван Кондратьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1857
Рождение ребёнка
10.08.1857
Отец ребёнка: Киселев Павел Андреевич
Рождение ребёнка
06.01.1860
Отец ребёнка: Киселев Павел Андреевич
Рождение ребёнка
05.07.1862
Дочь: Киселева (Киселева) Акилина Павловна
Отец ребёнка: Киселев Павел Андреевич
Рождение ребёнка
09.10.1864
Дочь: Киселева (Киселева) Параскева Павловна
Отец ребёнка: Киселев Павел Андреевич
Рождение ребёнка
04.09.1866
Дочь: Киселева (Киселева) Анна Павловна
Отец ребёнка: Киселев Павел Андреевич
Рождение ребёнка
24.04.1871
Отец ребёнка: Киселев Павел Андреевич
Рождение ребёнка
12.11.1873
Отец ребёнка: Киселев Павел Андреевич
Рождение ребёнка
05.09.1876
Дочь: Киселева (Киселева) Минодора Павловна
Отец ребёнка: Киселев Павел Андреевич
Смерть
Неизвестно