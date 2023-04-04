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Генкин Михаил Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Генкин Семен Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаркави (Генкина) Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Генкина (Щуровская) Прасковья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Генкина (Щуровская) Прасковья Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
Врач-отоларинголог
Рождение ребёнка
02.10.1881

Дочь: (Генкина) Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Генкина (Щуровская) Прасковья Андреевна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
19.09.1884

Сын: Генкин Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Генкина (Щуровская) Прасковья Андреевна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Зак (Генкина) Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Генкина (Щуровская) Прасковья Андреевна

Смерть
1935

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