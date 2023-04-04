Генкин Михаил Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смерти1935
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Генкин Семен Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаркави (Генкина) Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Генкина (Щуровская) Прасковья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Врач-отоларинголог
Рождение ребёнка
02.10.1881
Дочь: (Генкина) Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Генкина (Щуровская) Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
19.09.1884
Сын: Генкин Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Генкина (Щуровская) Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Зак (Генкина) Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Генкина (Щуровская) Прасковья Андреевна
Смерть
1935