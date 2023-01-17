Гутников Сергей Васильевич
Место рождения
Дата рождения22.01.1958
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1958
Рождение ребёнка
03.02.1982
Сын: Гутников Андрей Сергеевич
Мать ребёнка: Гутникова Елена Валентиновна
Сковородино, Сковородинский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
03.03.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гутникова Елена Валентиновна
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область