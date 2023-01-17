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Гутников Сергей Васильевич

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Место рождения

Иня, Охотский муниципальный район, Хабаровский край

Дата рождения

22.01.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1958

Отец: Гутников Василий Михайлович

Мать: Гутникова Лидия Павловна

Иня, Охотский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
03.02.1982

Сын: Гутников Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Гутникова Елена Валентиновна

Сковородино, Сковородинский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
03.03.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гутникова Елена Валентиновна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
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