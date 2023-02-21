Гутникова Елена Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гутникова Елена Валентиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1982 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1982

Сын: Гутников Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Гутников Сергей Васильевич

Сковородино, Сковородинский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
03.03.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гутников Сергей Васильевич

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
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