Гутникова Елена Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1982
Сын: Гутников Андрей Сергеевич
Отец ребёнка: Гутников Сергей Васильевич
Сковородино, Сковородинский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
03.03.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гутников Сергей Васильевич
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область