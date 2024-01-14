Батурлова (Яхонтова) Олимпиада Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батурлова (Яхонтова) Олимпиада Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.08.1878

Муж: Батурлов Николай Никанорович

Москва, город федерального значения Москва
Москва. Сретенский сорок. Церковь Крестовоздвиженская в Алексеевском монастыре (ч. I-III). ЦГА Москвы, фонд №203, опись №776, дело №543, стр. 463
Рождение ребёнка
04.05.1885

Сын: Батурлов Константин Николаевич

Отец ребёнка: Батурлов Николай Никанорович

Москва, город федерального значения Москва
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №263, стр. 220
Рождение ребёнка
01.11.1888

Дочь: Батурлова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Батурлов Николай Никанорович

Москва, город федерального значения Москва
ЦГА Московской области (ЦГАМО), фонд №16И, опись №1, дело №53, стр. 127
Рождение ребёнка
05.04.1890

Сын: Батурлов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Батурлов Николай Никанорович

Москва, город федерального значения Москва
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №1403, стр. 141
Рождение ребёнка
17.08.1897

Сын: Батурлов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Батурлов Николай Никанорович

Москва, город федерального значения Москва
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2652, стр. 135
Рождение ребёнка
19.12.1900

Дочь: Батурлова Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Батурлов Николай Никанорович

Москва, город федерального значения Москва
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №1970, стр. 226
Смерть
Неизвестно
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