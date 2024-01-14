Батурлова (Яхонтова) Олимпиада Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Бракосочетание
27.08.1878
Москва. Сретенский сорок. Церковь Крестовоздвиженская в Алексеевском монастыре (ч. I-III). ЦГА Москвы, фонд №203, опись №776, дело №543, стр. 463
Рождение ребёнка
04.05.1885
Сын: Батурлов Константин Николаевич
Отец ребёнка: Батурлов Николай Никанорович
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №263, стр. 220
Рождение ребёнка
01.11.1888
Дочь: Батурлова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Батурлов Николай Никанорович
ЦГА Московской области (ЦГАМО), фонд №16И, опись №1, дело №53, стр. 127
Рождение ребёнка
05.04.1890
Сын: Батурлов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Батурлов Николай Никанорович
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №1403, стр. 141
Рождение ребёнка
17.08.1897
Сын: Батурлов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Батурлов Николай Никанорович
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2652, стр. 135
Рождение ребёнка
19.12.1900
Дочь: Батурлова Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Батурлов Николай Никанорович
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №1970, стр. 226
Смерть
Неизвестно