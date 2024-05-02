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Блэк Сириус

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1959

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1959

Отец: Блэк Орион

Мать: Блэк Вальбурга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блэк Диадема

Мать ребёнка: Поттер Виктория

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блэк Авиор

Мать ребёнка: Поттер Виктория

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поттер Виктория

Рождение ребёнка
25.05.1989

Дочь: Блэк Венера

Мать ребёнка: Поттер Виктория

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