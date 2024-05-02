Блэк Сириус
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1959
Отец: Блэк Орион
Мать: Блэк Вальбурга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блэк Диадема
Мать ребёнка: Поттер Виктория
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блэк Авиор
Мать ребёнка: Поттер Виктория
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Поттер Виктория
Рождение ребёнка
25.05.1989
Дочь: Блэк Венера
Мать ребёнка: Поттер Виктория