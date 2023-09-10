Поттер Виктория
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1960
Отец: Поттер Флимонт
Мать: Поттер Юфимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блэк Диадема
Отец ребёнка: Блэк Сириус
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блэк Авиор
Отец ребёнка: Блэк Сириус
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Блэк Сириус
Рождение ребёнка
25.05.1989
Дочь: Блэк Венера
Отец ребёнка: Блэк Сириус