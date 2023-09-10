Поттер Виктория — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поттер Виктория

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1960

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1960

Отец: Поттер Флимонт

Мать: Поттер Юфимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блэк Диадема

Отец ребёнка: Блэк Сириус

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блэк Авиор

Отец ребёнка: Блэк Сириус

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блэк Сириус

Рождение ребёнка
25.05.1989

Дочь: Блэк Венера

Отец ребёнка: Блэк Сириус

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