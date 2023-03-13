Печерскихъ Наталья Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1770
Сын: Печерскихъ Федоръ
Отец ребёнка: Печерскихъ Яковъ
Рождение ребёнка
1772
Сын: Печерскихъ Емельянъ
Отец ребёнка: Печерскихъ Яковъ
Рождение ребёнка
1775
Сын: Печерскихъ Филипъ
Отец ребёнка: Печерскихъ Яковъ
Рождение ребёнка
1777
Сын: Печерскихъ Митрофанъ
Отец ребёнка: Печерскихъ Яковъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Печерскихъ Яковъ