Печерскихъ Наталья Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Печерскихъ Наталья Захарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1747 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Печерскихъ Федоръ

Отец ребёнка: Печерскихъ Яковъ

Иваньково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Печерскихъ Емельянъ

Отец ребёнка: Печерскихъ Яковъ

Иваньково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Печерскихъ Филипъ

Отец ребёнка: Печерскихъ Яковъ

Иваньково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Печерскихъ Митрофанъ

Отец ребёнка: Печерскихъ Яковъ

Иваньково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Печерскихъ Яковъ

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