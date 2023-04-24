Печерскихъ Яковъ
Место рождения
Дата рождения1747
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Печерскихъ Андрей
Рождение ребёнка
1770
Сын: Печерскихъ Федоръ
Мать ребёнка: Печерскихъ Наталья Захарова
Рождение ребёнка
1772
Сын: Печерскихъ Емельянъ
Мать ребёнка: Печерскихъ Наталья Захарова
Рождение ребёнка
1775
Сын: Печерскихъ Филипъ
Мать ребёнка: Печерскихъ Наталья Захарова
Рождение ребёнка
1777
Сын: Печерскихъ Митрофанъ
Мать ребёнка: Печерскихъ Наталья Захарова
Бракосочетание
Неизвестно