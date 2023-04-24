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Печерскихъ Яковъ

Место рождения

Иваньково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1747

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Печерскихъ Андрей

Мать: Печерскихъ Евдокия Васильева

Иваньково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Печерскихъ Федоръ

Мать ребёнка: Печерскихъ Наталья Захарова

Иваньково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Печерскихъ Емельянъ

Мать ребёнка: Печерскихъ Наталья Захарова

Иваньково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Печерскихъ Филипъ

Мать ребёнка: Печерскихъ Наталья Захарова

Иваньково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Печерскихъ Митрофанъ

Мать ребёнка: Печерскихъ Наталья Захарова

Иваньково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Печерскихъ Наталья Захарова

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