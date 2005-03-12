Бакатина (Назарова) Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакатина (Назарова) Зинаида Ивановна

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Место рождения

Быславль, Петроковская волость, Владимирский уезд

Дата рождения

28.09.1917

Дата смерти

12.03.2005

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1892 г.р.

Муж

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

JS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1917

Отец: Назаров Иван Ефимович

Мать: Назарова (Ивлева) Анна Макаровна

Быславль, Петроковская волость, Владимирский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакатин Петр Дмитриевич

Красноармейск, Красноармейск, Московская область
Рождение ребёнка
27.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бакатин Петр Дмитриевич

Красноармейск, Красноармейск, Московская область
Рождение ребёнка
27.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бакатин Петр Дмитриевич

Красноармейск, Красноармейск, Московская область
Смерть
12.03.2005
Красноармейск, Красноармейск, Московская область

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