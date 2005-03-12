Бакатина (Назарова) Зинаида Ивановна
Место рождения
Дата рождения28.09.1917
Дата смерти12.03.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1917
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.09.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бакатин Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.09.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бакатин Петр Дмитриевич
Смерть
12.03.2005