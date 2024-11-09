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Бакатин Петр Дмитриевич

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Место рождения

Зубцово, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

30.01.1919

Дата смерти

21.11.1982

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

Жена

1917 г.р.

Дети

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Добавил:

JS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1919

Отец: Бакатин Дмитрий Алексеевич

Мать: Бакатина (Зобкова) Татьяна Герасимовна

Зубцово, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакатина (Назарова) Зинаида Ивановна

Красноармейск, Красноармейск, Московская область
Рождение ребёнка
27.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бакатина (Назарова) Зинаида Ивановна

Красноармейск, Красноармейск, Московская область
Рождение ребёнка
27.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бакатина (Назарова) Зинаида Ивановна

Красноармейск, Красноармейск, Московская область
Смерть
21.11.1982
Красноармейск, Красноармейск, Московская область

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