Бакатин Петр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения30.01.1919
Дата смерти21.11.1982
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1919
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.09.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бакатина (Назарова) Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
27.09.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бакатина (Назарова) Зинаида Ивановна
Смерть
21.11.1982