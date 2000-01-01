Gosztowtt Mateusz
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750 или 1770
Дата смерти1790
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750 или 1770
Отец: Gosztowtt Franz
Мать: не указана
13 марта 1785 года пункты завещания вступили в официальные акты в том же году. в столице повята Упит
Рождение ребёнка
13.03.1788
Мать ребёнка: не указана
Telszy
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Gosztowtt Marianna Agata
Смерть
1790