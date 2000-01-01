Gosztowtt Mateusz — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gosztowtt Mateusz

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750 или 1770

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Отец

Около 1770 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750 или 1770

Отец: Gosztowtt Franz

Мать: не указана

13 марта 1785 года пункты завещания вступили в официальные акты в том же году. в столице повята Упит
Рождение ребёнка
13.03.1788

Сын: Gosztowtt Karol Justyn

Мать ребёнка: не указана

Telszy
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Gosztowtt Marianna Agata

Смерть
1790
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