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Gosztowtt Franz

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Место рождения

Lietuva, Upite

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1746 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

1750 или 1770 г.р.

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1750 или 1770

Сын: Gosztowtt Mateusz

Мать ребёнка: не указана

13 марта 1785 года пункты завещания вступили в официальные акты в том же году. в столице повята Упит
Рождение
Около 1770

Отец: Gosztowt Piotr

Мать: не указана

Lietuva, Upite
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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