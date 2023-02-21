Gosztowtt Franz
Место рожденияLietuva, Upite
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
1750 или 1770
Сын: Gosztowtt Mateusz
Мать ребёнка: не указана
13 марта 1785 года пункты завещания вступили в официальные акты в том же году. в столице повята Упит
Рождение
Около 1770
Отец: Gosztowt Piotr
Мать: не указана
Lietuva, Upite
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно