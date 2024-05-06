Кузюбердин Эдуард Васильевич 14.10.1974 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузюбердин Эдуард Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1974

Отец: Кузюбердин Василий Леонидович

Мать: Кузюбердина (Волосевич) Нина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузюбердина (Кравчук) Надежда Владимировна

Рождение ребёнка
05.11.2000

Дочь: Кузюбердина Анна Эдуардовна

Мать ребёнка: Кузюбердина (Кравчук) Надежда Владимировна

Рождение ребёнка
11.03.2005

Дочь: Кузюбердина Татьяна Эдуардовна

Мать ребёнка: Кузюбердина (Кравчук) Надежда Владимировна

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