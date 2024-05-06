Кузюбердин Эдуард Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1974
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.2000
Дочь: Кузюбердина Анна Эдуардовна
Мать ребёнка: Кузюбердина (Кравчук) Надежда Владимировна
Рождение ребёнка
11.03.2005
Дочь: Кузюбердина Татьяна Эдуардовна
Мать ребёнка: Кузюбердина (Кравчук) Надежда Владимировна