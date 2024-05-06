Кузюбердин Василий Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1947
Отец: Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1974
Сын: Кузюбердин Эдуард Васильевич
Мать ребёнка: Кузюбердина (Волосевич) Нина Владимировна
Рождение ребёнка
23.08.1978
Дочь: Рожкова Елена Васильевна
Мать ребёнка: Кузюбердина (Волосевич) Нина Владимировна