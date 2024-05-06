Кузюбердин Василий Леонидович 11.01.1947 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКузюбердин Василий Леонидович

Кузюбердин Василий Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1947

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1947

Отец: Леонид

Мать: Кузюбердина Мария (Анна) Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузюбердина (Волосевич) Нина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1974

Сын: Кузюбердин Эдуард Васильевич

Мать ребёнка: Кузюбердина (Волосевич) Нина Владимировна

Рождение ребёнка
23.08.1978

Дочь: Рожкова Елена Васильевна

Мать ребёнка: Кузюбердина (Волосевич) Нина Владимировна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.