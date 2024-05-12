Хакимов Вали-Ахмет Хаким улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хакимов Вали-Ахмет Хаким улы

Место рождения

Ермунчино, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Мукминов Хаким

Мать: Гайнуллина Махфуз-Камал

Ермунчино, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хакимов Котлы-Ахмат Вали-Ахмат улы

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Хакимов Хази-Ахмет Вали-Ахмет улы

Мать ребёнка: не указана

Ермунчино, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1865

Сын: Валиахметов Сахиб-Гарей Вали-Ахмет улы

Мать ребёнка: не указана

Ермунчино, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1873

Сын: Хакимов Ахмат-Гарей Вали-Ахмет улы

Мать ребёнка: не указана

Ермунчино, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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