Хакимов Вали-Ахмет Хаким улы
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Мукминов Хаким
Мать: Гайнуллина Махфуз-Камал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хакимов Котлы-Ахмат Вали-Ахмат улы
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1858
Сын: Хакимов Хази-Ахмет Вали-Ахмет улы
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1865
Сын: Валиахметов Сахиб-Гарей Вали-Ахмет улы
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1873
Сын: Хакимов Ахмат-Гарей Вали-Ахмет улы
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно