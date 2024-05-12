Гайнуллина Махфуз-Камал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГайнуллина Махфуз-Камал

Гайнуллина Махфуз-Камал

Место рождения

Ермунчино, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Сатлыганов Гайнулла

Мать: Абдрешитова Зульхиза

Ермунчино, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мукминов Хаким

Рождение ребёнка
1833

Сын: Хакимов Вали-Ахмет Хаким улы

Отец ребёнка: Мукминов Хаким

Ермунчино, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Сын: Хакимов Нури-Ахмет Хаким улы

Отец ребёнка: Мукминов Хаким

Ермунчино, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.