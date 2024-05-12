Гайнуллина Махфуз-Камал
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Сатлыганов Гайнулла
Мать: Абдрешитова Зульхиза
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мукминов Хаким
Рождение ребёнка
1833
Сын: Хакимов Вали-Ахмет Хаким улы
Отец ребёнка: Мукминов Хаким
Рождение ребёнка
1846
Сын: Хакимов Нури-Ахмет Хаким улы
Отец ребёнка: Мукминов Хаким
Смерть
Неизвестно