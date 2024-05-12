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Мукминов Хаким

Место рождения

Ермунчино, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Иманов Мукмин

Мать: Булякаева Шахар-Бану

Ермунчино, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гайнуллина Махфуз-Камал

Рождение ребёнка
1833

Сын: Хакимов Вали-Ахмет Хаким улы

Мать ребёнка: Гайнуллина Махфуз-Камал

Ермунчино, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Сын: Хакимов Нури-Ахмет Хаким улы

Мать ребёнка: Гайнуллина Махфуз-Камал

Ермунчино, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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