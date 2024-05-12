Мукминов Хаким
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Иманов Мукмин
Мать: Булякаева Шахар-Бану
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гайнуллина Махфуз-Камал
Рождение ребёнка
1833
Сын: Хакимов Вали-Ахмет Хаким улы
Мать ребёнка: Гайнуллина Махфуз-Камал
Рождение ребёнка
1846
Сын: Хакимов Нури-Ахмет Хаким улы
Мать ребёнка: Гайнуллина Махфуз-Камал
Смерть
Неизвестно