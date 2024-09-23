Бубнова (Никитина) Феоктиста Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бубнова (Никитина) Феоктиста Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Никитин Степан

Мать: Никитина (Антушева) Екатерина Михеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бубнов Иван Кириллович

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Доможирова Руфина Ивановна

Отец ребёнка: Бубнов Иван Кириллович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Могильникова Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Бубнов Иван Кириллович

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Ванчугова Жанна Ивановна

Отец ребёнка: Бубнов Иван Кириллович

Смерть
1953

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