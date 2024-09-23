Бубнова (Никитина) Феоктиста Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1953
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Доможирова Руфина Ивановна
Отец ребёнка: Бубнов Иван Кириллович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Могильникова Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Бубнов Иван Кириллович
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Ванчугова Жанна Ивановна
Отец ребёнка: Бубнов Иван Кириллович
Смерть
1953