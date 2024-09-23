Бубнов Иван Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1937
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Доможирова Руфина Ивановна
Мать ребёнка: Бубнова (Никитина) Феоктиста Степановна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Могильникова Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Бубнова (Никитина) Феоктиста Степановна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Ванчугова Жанна Ивановна
Мать ребёнка: Бубнова (Никитина) Феоктиста Степановна
Смерть
1937