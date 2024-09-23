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Бубнов Иван Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Бубнов Кирилл Кузьмич

Мать: Бубнова (Достовалова) Меланья Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бубнова (Никитина) Феоктиста Степановна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Доможирова Руфина Ивановна

Мать ребёнка: Бубнова (Никитина) Феоктиста Степановна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Могильникова Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Бубнова (Никитина) Феоктиста Степановна

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Ванчугова Жанна Ивановна

Мать ребёнка: Бубнова (Никитина) Феоктиста Степановна

Смерть
1937

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