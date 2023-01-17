Макаров Куприян Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиОколо 1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1894 ст.
Дочь: Макарова Евфросинья Куприяновна
Мать ребёнка: Макарова Евдокия Меркуловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1940
Дурновский, Новоаннинский муниципальный район, Волгоградская область