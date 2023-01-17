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Макаров Куприян Яковлевич

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Место рождения

Долговский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Около 1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1860 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Долговский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
20.09.1894 ст.

Дочь: Макарова Евфросинья Куприяновна

Мать ребёнка: Макарова Евдокия Меркуловна

Долговский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Евдокия Меркуловна

Смерть
Около 1940
Дурновский, Новоаннинский муниципальный район, Волгоградская область
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