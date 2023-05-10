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Лыгун Александр Иванович

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Место рождения

Горхон, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

01.05.1956

Дата смерти

10.05.2023

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1956

Отец: Лыгун Иван Васильевич

Мать: Лыгун Мария Сидоровна

Горхон, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Войлова/Лыгун Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лыгун Александр Александрович

Мать ребёнка: Войлова/Лыгун Надежда

Рождение ребёнка
06.04.1989

Дочь: Полянская (Лыгун) Оксана Александровна

Мать ребёнка: Войлова/Лыгун Надежда

Смерть
10.05.2023

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