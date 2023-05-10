Лыгун Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения01.05.1956
Дата смерти10.05.2023
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1956
Отец: Лыгун Иван Васильевич
Мать: Лыгун Мария Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Войлова/Лыгун Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лыгун Александр Александрович
Мать ребёнка: Войлова/Лыгун Надежда
Рождение ребёнка
06.04.1989
Дочь: Полянская (Лыгун) Оксана Александровна
Мать ребёнка: Войлова/Лыгун Надежда
Смерть
10.05.2023