Войлова/Лыгун Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войлова/Лыгун Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1981

Сын: Войлов Роман

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
06.04.1989

Дочь: Полянская Оксана Александровна

Отец ребёнка: Лыгун Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лыгун Александр Александрович

Отец ребёнка: Лыгун Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лыгун Александр Иванович

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