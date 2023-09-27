Войлова/Лыгун Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1981
Сын: Войлов Роман
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
06.04.1989
Дочь: Полянская Оксана Александровна
Отец ребёнка: Лыгун Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лыгун Александр Александрович
Отец ребёнка: Лыгун Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно